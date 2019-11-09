«بوليفارد الرياض» .. عروض متنوعة ومتجددة تبهر الزوار

أصبحت فعالية "بوليفارد الرياض" أحد المواقع المهمة التي يحرص أهالي العاصمة على اصطحاب ضيوفهم إلى زيارتها، وذلك لتوافر عديد من الفعاليات المتنوعة والمطاعم المحلية والعربية والعالمي، إضافة إلى وجود العروض المسرحية والفنية.

ورصدت "الاقتصادية" خلال جولتها على "بوليفارد الرياض" حضورا مكثفا، خاصة من الأسر السعودية التي حرصت على اصطحاب أبنائها، إضافة إلى وجود الخليجيين والعرب في هذه المواقع إلى ساعات مبكرة من الصباح.

ويضم "بوليفارد" على جانبيه أكثر من 50 محلا عالميا ومحليا، إضافة إلى أكثر من عشرة مطاعم ومقاه تخدم الزوار، ويضم أيضا مسرح فنان العرب، الذي يتسع لـ20 ألف شخص، كما يضم أكبر نافورة راقصة في العالم، وفيها تقام عروض ثلاثية الأبعاد تجمع الماء والنار والدخان.

إلى ذلك رسمت الألعاب النارية في سماء الرياض أمس صورة الفرح في الوقت الذي ينبض وسطها بالحياة مع استمرار فعاليات الموسم الذي تتجه إليه الأنظار محليا وعالميا منذ أن انطلق في 11 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

وتستمر فعاليات موسم الرياض في ظل التنوع الدائم والمفاجآت المستمرة التي تعمل عليها الهيئة العامة للترفيه بالشراكة مع المؤسسات والهيئات حتى منتصف شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

ويهدف الموسم إلى النهوض برفاهية المجتمع السعودي، وجعل الرياض إحدى أهم الوجهات السياحية الرائجة في العالم، إلى جانب إثراء قيمة السياحة ضمن المشهد السياحي العالمي، ويسعى إلى تطوير وتنويع فرص التنمية المحلية.

كما يعزز تنوع النشاط الاقتصادي، ودعم البنى التحتية القائمة والجديدة في قطاع السياحة، وتحسين نمط الحياة لتحقيق أهداف برنامج جودة الحياة ضمن برامج "رؤية المملكة 2030"، كما يهدف الموسم إلى تعزيز مشاركة المملكة في مجال الترفيه والفنون والثقافة على مستوى العالم.

وتستهدف فعاليات موسم الرياض التي تتجاوز ثلاثة آلاف فعالية على 12 موقعا في مختلف أنحاء العاصمة، استقطاب نحو خمسة ملايين زائر، من بينهم مليون سائح أجنبي، من خلال مجموعة من الفعاليات الترفيهية والفنية والرياضية والعروض الحصرية والعروض المسرحية والموسيقية وعروض الأزياء والسيرك والألعاب.