قبل الذهاب والإياب .. 25 هلاليا

تعد النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، الأكثر غزارة للأهداف بالنسبة لفريق الهلال لكرة القدم مقارنة بالنسخ التي شارك فيها منذ استحداث نظام البطولة الحالي، حيث سجل قبل خوضه ذهاب النهائي أمام أوراوا ريدز الياباني اليوم بـ25 هدفا. وتتفوق النسخة الحالية على النسختين التي وصل فيهما الهلال للمباراة النهائية، حيث سجل في نسخة العام قبل الماضي 24 هدفا، وفي نسخة 2014 التي شهدت وصوله إلى النهائي لأول مرة بالنظام الحالي 21 هدفا. ويدين الهلال في هذه النسخة للفرنسي بافيتيمبي جوميز الذي سجل عشرة أهداف من أهدافه الـ25 في البطولة، ما أهله لتصدر هدافي البطولة بفارق هدفين عن أقرب منافسيه المحتملين الياباني شينزو كوروكي مهاجم أوراوا ريد دياموندز الطرف الثاني في النهائي (8 أهداف)، فيما فقد الفرصة وصيف الهدافين البرازيلي ليوناردو دا سيلفا (9 أهداف) لمغادرة فريقه البطولة.

وفي المقابل، تشهد النسخة الحالية أسوأ خط دفاع للفريق الأزرق، حيث تلقت شباكه 14 هدفا متجاوزة نسخ 2010، 2012، و2017 التي شهدت تلقي الهلال 14 هدفا في كل منها.