3 يابانيين يراقبون الهلال

فضل ثلاثة إعلاميين يابانيين متابعة مران الهلال أمس في ملعبه استعدادا لمواجهة أوراوا ريدز الياباني، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب"، في حين بقي ثمانية لمتابعه مران فريقهم الياباني على ملعب الجامعة.

وكان الإعلاميون اليابانيون الـ11 قد فوجئوا بإجراء الهلال تدريبه على ملعبه على غير العادة حين يجري الفريقان المتقابلان مرانيهما على الملعب الرئيس للمباراة حيث فضلوا الانقسام لبعد المسافة بين مقر الهلال وملعب المباراة إضافة إلى تقارب الوقت الزمني للمرانين.

فنيا، ركز لوشيسكو مدرب الهلال على الجانب التكتيكي، وبعض الفقرات الخاصة باللياقة، حيث بدأ مران الهلال، باجتماع فني لـ25 دقيقة، التمرير في 158 دقيقة، التطبيقات التكتيكية في 20 دقيقة، ومثلها للمناورة على كامل الملعب، وجمل فنية متنوعة في 20 دقيقة إضافية.