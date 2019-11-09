المواقع تتجاوب وتحذف التذاكر «السوداء»

كشف لـ"الاقتصادية" مصدر هلالي مسؤول أن إدارة ناديه اتخذت إجراءين عاجلين لمحاربة السوق السوداء لتذاكر مباراة الهلال وأوراوا الياباني في ذهاب نهائي كأس دوري أبطال آسيا على ستاد جامعة الملك سعود في الرياض. وقال "بعثنا خطابات عاجلة للمواقع الإلكترونية التي سمحت لأعضائها بعرض تذاكر الهلال للبيع بأسعار مضاعفة، حيث حذرناها في حال عدم حذفها من المواقع الخاصة بها ستكون عرضة للمساءلة القانونية، حيث تجاوبت بشكل سريع وحذفت جميع المشاركات والإجراء الثاني تم مخاطبة شركة صلة لإلغاء جميع التذاكر المعروضة في السوق السوداء وطرحها مجددا".

وزاد "تم التعرف على التذاكر المعروضة للبيع عن طريق قيام أصحابها بتصويرها، حيث اتضح رقم التذاكر في بعضها وتم إلغاؤها".

وعن البند القانوني الذي استندت إليه إدارة الهلال في إلغاء التذاكر المعروضة للبيع، قال "ضمن بنود اتفاقية الشراء التي وافق عليها المشتري لتذاكر الهلال هناك البند السادس الذي ينص على عدم جواز استخدام التذكرة للأغراض التجارية، حيث ستخضع للإلغاء، كما أن البند الخامس ينص على عدم السماح بنقل ملكية التذكرة لشخص آخر".

في سياق متصل، قررت إدارة الهلال بالتعاون مع الشركة المنظمة اتخاذ إجراءات احترازية يوم المباراة لمحاربة السوق السوداء للتذاكر في محيط أسوار ستاد الجامعة، حيث ستكون هناك نقطة أمنية ابتدائية على مسافة بعيدة من الملعب تمنع دخول أي شخص لا يحمل تذكرة المباراة ما يعني أن أي شخص يوجد في المنطقة المحيطة بالملعب ويرغب في بيع التذاكر لن يجد أشخاصا يقومون بشرائها.

وكانت تذاكر المباراة قد نفدت في غضون خمس دقائق من طرحها عبر الموقع الإلكتروني المعتمد بسبب الإقبال الكبير من الجماهير الهلالية.