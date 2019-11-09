لوشيسكو: الكل يردد .. «آسيا»

اعترف الروماني رازفان لوشيسكو مدرب فريق الهلال لكرة القدم، بعدم القلق أو الخوف عندما يواجه أوراوا ريدز الياباني، اليوم على ملعب جامعة الملك سعود في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، وقال "لا نخشى شيئا، ولا نشعر بالخوف، ونثق في قدراتنا وإمكاناتنا التي تسمح لنا بأن نكون أبطالا للقارة، ونحن هنا للاستماع وللإرادة القوية التي نشعر بها إن كنا خائفين أو قلقين فلا يمكننا الحصول على شيء".

وأضاف خلال المؤتمر الصحافي "منذ أول يوم دربت فيه الهلال سمعت ما يكفي من عبارات التحفيز لهذه البطولة من الجمهور ونحن جاهزون لها، والجميع يردد "آسيا، آسيا، آسيا"، ونحن سعداء كوننا في النهائي، ستكون مباراة مهمة جدا، ونحن نتسلح لها بالثقة والقوة والعزيمة، ونأمل أن نخرج بنتيجة جيدة".

وطالب لوشيسكو بتناسي النتائج السابقة لأن الهدف أمامهم اليوم، وقال "نحن الآن متصدرون لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وموجودون في النهائي الآسيوي، والآن ليس الوقت المناسب للحديث عن نتائج سابقة كون الهدف الذي نسعى خلفه سيكون اليوم، وأعددنا أنفسنا جيدا لتحقيقه، ووقفنا على نقاط الضعف والقوة في أوراوا".

وعن مشاركة محمد كنو من عدمها قال "كنو شارك في التدريبات الجماعية، واليوم سنحدد إمكانية الاستعانة بخدماته في المباراة من عدمها".

من جانبه، أكد الحارس عبدالله المعيوف استعدادهم الكبير للنهائي المنتظر، وأنهم عملوا خلال الفترة الماضية على تلافي الأخطاء وتداركها، وقال "أتمنى أن يحالفنا الحظ والتوفيق أمام أوراوا". وعما يتميز به الفريق الياباني بإجادته التسديد القوي من خارج المنطقة قال "مستعدون لذلك جيدا بعد أن قرأنا أوراوا وقفنا على نقاط قوته وضعفه، وأكملنا تحضيرنا له بشكل جيد".