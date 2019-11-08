فينجر يكشف عن تلقيه عرضا لتدريب بايرن ميونخ الألماني

أكد الفرنسي أرسين فينجر المدرب السابق لفريق أرسنال الإنجليزي، اليوم الجمعة، تلقيه عرضًا لتدريب بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم.

وقال فينجر في تصريحات لشبكة "بي إن سبورتس" الرياضية أن مسؤولي بايرن تواصلوا معه من أجل تدريب الفريق، لكنه طلب مهلة أسبوع من أجل الرد على طلب إدارة النادي البافاري.

وكان بايرن ميونخ تعرض لخسارة قاسية أمام إينتراخت فرانكفورت في المرحلة الماضية من الدوري الألماني (بوندسليجا)، 1 / 5، ليتم على إثرها إقالة المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش.

ويتولى هانز فليك منصب المدرب المؤقت للفريق في الوقت الحالي، حيث قاد بايرن للفوز على أولمبياكوس اليوناني 2 / صفر، في المرحلة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، كما سيقود الفريق في المباراة المقبلة ببطولة الدوري أمام بوروسيا دورتموند.

ولم يتولى فينجر أي منصب إداري أو تدريبي في أي فريق، منذ رحيله عن أرسنال في صيف 2018، بعد 22 عامًا قضاها كمدرب للفريق.

ويحتل بايرن ميونخ المركز الرابع في ترتيب الدوري الألماني برصيد 18 نقطة، بفارق أربع نقاط عن بوروسيا مونشجلادباخ المتصدر.