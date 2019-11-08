الأسهم الأوروبية ترتد عن 5 جلسات من المكاسب بعد تصريحات لترمب ثبطت آمال محادثات التجارة

ارتدت سوق الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة عن خمس جلسات متتالية من المكاسب بعد ان قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انه لم يوافق على إلغاء رسوم جمركية على بضائع صينية، وهو ما أثار شكوكا جديدة بشأن ما إذا كان البلدان يقتربان فعلا من توقيع اتفاق جزئي.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول منخفضا 0.3 بالمئة بعد ان سجل مكاسب بلغت 2.5 بالمئة على مدار الجلسات الخمس الماضية. وكانت القطاعات الدفاعية، مثل الرعاية الصحية والمرافق، هي الرابح الوحيد مما يشير إلى ان شهية المستثمرين للمخاطرة تبقى ضعيفة.

وفاقمت تعليقات ترامب المعنويات التي تضررت بالفعل من بيان مماثل من بيتر نافارو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض وأيضا مصادر قالت إن الخطة تواجه معارضة داخلية في البيت الأبيض.

ومن بين أبرز القطاعات الخاسرة في جلسة اليوم، هبطت أسهم شركات التعدين 1.6 في المئة بينما تراجع مؤشر اسهم البنوك 1.2 في المئة.