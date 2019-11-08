دراسة: كلما قلت تكاليف الزفاف زاد احتمال استمرار الزواج

التخطيط إلى حفل زفاف من الأحلام، قد يكون مسعى مكلفا للغاية، لكن الخبر السار هو أنه كلما كان حفل الزفاف أقل تكلفة، زاد احتمال استمرار الزواج.

ومع استمرار المجلات وشركات الزفاف في التمسك بفكرة أن حفلات الزفاف بحاجة إلى أن تكون أشبه بالحكايات الخرافية، خلص الباحثون إلى أن العكس مفيد لقوة الزواج.

وللتوصل إلى هذا الاستنتاج، قام أستاذا الاقتصاد أندرو فرانسيس تان وهوجو إم ميالون، بحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، باستطلاع ثلاثة آلاف شخص متزوج، ووجدوا أن هناك بعض الخصائص التي تزيد احتمال الطلاق.

ووفقا للدراسة، فإن المبلغ الذي ينفقه الأزواج على خاتم الخطوبة والحفل يرتبط ارتباطا عكسيا بمدة الزواج.

ومن خلال خواتم الخطوبة، وجد الباحثون أنه كلما زاد إنفاق الأموال، زاد احتمال الطلاق، خاصة عندما تصل تكلفة الخاتم إلى أكثر من ألفي دولار.

وذكرت الدراسة أنه، في عينة من الرجال، عندما يكون الإنفاق بين ألفين وأربعة آلاف دولار على خاتم الخطوبة، يكون هناك احتمال للطلاق بـ 1.3 مرة أكبر مقارنة بالإنفاق بين 500 وألفي دولار.

وينطبق الشيء نفسه على تكلفة حفلات الزفاف، فعندما تكون تكلفة حفلات الزفاف أقل من ألف دولار، فهناك انخفاض كبير في احتمال الطلاق. في حين أنه عندما تكون حفلات الزفاف تكلفتها أكثر من 20 ألف دولار، تكون هناك زيادة في احتمال نسبة الطلاق بنحو 1.6 مرة، وذلك في عينة من النساء.