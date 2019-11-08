تراجع نشاط التوظيف في بريطانيا وسط الغموض بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي

أعلنت مؤسسة "إتش.أي ماركيت" للأبحاث الاقتصادية اليوم الجمعة أن نشاط التوظيف في بريطانيا واصل تراجعه في تشرين أول/أكتوبر الماضي وسط حالة من الغموض على الصعيدين السياسي والاقتصادي في البلاد بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وجاء في تقرير التوظيف الذي أصدرته مؤسسة "إتش.أي ماركيت" أن التعيينات في الوظائف الدائمة استمر في التراجع بوتيرة ثابتة خلال أكتوبر الماضي، حيث فضل أصحاب الأعمال الانتظار لحيث اتضاح الرؤية بشكل أكبر بشأن مستقبل عملية الانسحاب من الكتلة الأوروبية.

وتراجعت وتيرة نمو الوظائف المؤقتة في بريطانيا بنسبة هامشية.

وأظهرت البيانات أيضا تراجع عدد المتقدمين لشغل الوظائف في ظل عزوف البريطانيين عن البحث عن وظائف جديدة.

وفي الوقت ذاته، استمر ارتفاع رواتب التعيينات الجديدة بوتيرة حادة، كما ارتفع متوسط الأجور للعمالة قصيرة المدى بشكل كبير.

وقال نيل كاربري، الرئيس التنفيذي لاتحاد التشغيل والتوظيف في بريطانيا، إن "أحد الجوانب المشرقة هي سوق العمل المؤقت الذي استمر في توفير فرص عمل مرنة للأشخاص والشركات، وهي مسألة مطلوبة في هذه الأوقات العصيبة".