"علي بابا" تتطلع لإدراج في هونج كونج بقيمة 15 مليار دولار

تخطط مجموعة علي بابا القابضة لطرح أسهم في هونج كونج لجمع ما يتراوح بين عشرة و15 مليار دولار في الأسبوع الأخير من نوفمبر تشرين الثاني، في صفقة قد تعزز المركز المالي الآسيوي الذي يواجه صعوبات جراء احتجاجات مناهضة للحكومة.

وقال مصدران على إطلاع مباشر بالأمر إن من المقرر أن تطلب شركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة المُدرجة في الولايات المتحدة الموافقة من لجنة إدراج في هونج كونج يوم الخميس. وأضاف المصدران اللذان طلبا عدم نشر اسميهما نظرا لحساسية المسألة أنه بعد ذلك ستمضي عملية الإدراج وبناء دفتر أوامر الاكتتاب قدما خلال الأسبوع الذي يبدأ في 25 نوفمبر تشرين الثاني.

وامتنع متحدث باسم علي بابا عن التعقيب لرويترز بشأن موعد الإدراج.

وبحسب بيانات ديلوجيك، ستكون العملية أكبر إدراج عابر للحدود على الإطلاق في العالم. وحققت علي بابا رقما قياسيا لأكبر طرح عام أولي في العالم بطرح حجمه 25 مليار دولار في نيويورك في 2014.

وينشئ إدراج عملاق التجارة الإلكترونية في هونج كونج فورة نشاط في نهاية العام صوب أسواق الأسهم العالمية، إذ تخطط الحكومة السعودية لبيع اثنين بالمئة من شركة النفط العملاقة أرامكو في صفقة قد تجمع ما يصل إلى 30 مليار دولار وتتجاوز الطرح العام الأولي القياسي لعلي بابا.

وكانت الشركة تعكف على إدراج في أغسطس آب في هونج كونج لكن الصفقة تأجلت بسبب احتجاجات مناهضة للحكومة في المدينة تسببت في حالة من عدم اليقين المالي والسياسي.

وقال المصدران إن علي بابا ستعين المزيد من البنوك الأسبوع القادم للمساعدة في بيع أسهمها في هونج كونج.

ويقود العملة حاليا تشاينا انترناشونال كابيتال كورب وكريدي سويس. وتتنافس بنوك استثمار كبرى بقيادة مورجان ستانلي وجيه.بي مورجان حاليا على الأدوار الأكثر أهمية بعد البنكين الرئيسيين.