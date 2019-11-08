سعر الجنيه الإسترليني يستقر عند 1.28 دولار أمريكي

استقر سعر الجنيه الإسترليني صباح اليوم، الجمعة، مقابل الدولار الأمريكي عند 1.28 دولار أمريكي وعند نسبة ارتفاع بلغت 0.02%. ومقابل عملة اليورو الموحدة استقر سعر الجنيه الإسترليني اليوم عند 1.16 يورو وعند نسبة ارتفاع بلغت 0.04%.

ذلك فيما بلغت قيمة اليورو اليوم مقابل الجنيه الإسترليني 0.8620 بنساً فسجلت بذلك انخفاضاً إزاءه بنسبة 0.05%.