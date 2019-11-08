"هوندا" للسيارات تخفض توقعاتها للأرباح السنوية بسبب تراجع المبيعات

خفضت شركة هوندا لصناعة السيارات توقعاتها بشأن أرباحها للعام الجاري، بسبب تباطؤ الطلب العالمي على السيارات ومسائل خاصة بالعرض.

ووفقا لما أوردته وكالة أنباء "بلومبرج" اليوم ، كشفت هوندا أيضا عن خطط لإعادة شراء كميات من أسهمها المتداولة بقيمة 100 مليار ين (915 مليون دولار).

وخفضت هوندا في بيان اليوم توقعاتها بشأن تحقيق أرباح تشغيلية خلال العام المالي الذي ينتهي في مارس المقبل، إلى 690 مليار ين (3. 6 مليار دولار) مقابل توقعات سابقة بقيمة 770 مليار ين. وكان محللون توقعوا أن تحقق الشركة أرباحا تشغيلية بقيمة 748 مليار ين خلال العام.

ويأتي خفض التوقعات من قبل هوندا وبعض شركات السيارات الأخرى في اليابان، على النقيض من تويوتا موتور، اليابانية أيضا، والتي أكدت توقعاتها لأرباح العام الحالي بفضل مبيعاتها القوية في الولايات المتحدة واليابان.

وعدلت هوندا، بحسب بيان اليوم، توقعاتها بشأن تحقيق صافي أرباح خلال العام المالي الجاري، بقيمة 565 مليار ين مقابل توقعات تعود أغسطس الماضي بتحقيق 645 مليار ين.