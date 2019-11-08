ولي العهد يرأس اجتماع اللجنة العليا المعنية بمتابعة أعمال مجمع خادم الحرمين للحديث

رأس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، اجتماع اللجنة العليا المعنية بمتابعة أعمال مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحديث النبوي الشريف.

واطلع ولي العهد على عرض عن أبرز ما تم إنجازه من أعمال للمجمع.

ووجه ولي العهد المعنيين بمضاعفة الجهود لاستكمال أعمال المجمع ليباشر مهامه في خدمة السنة النبوية الكريمة.