أسهم أوروبا تتراجع بفعل ضبابية بشأن التجارة

افتتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض اليوم الجمعة، لتوقف ارتفاعا استمر أسبوعا بعد إشارات متباينة بشان التجارة بين الولايات المتحدة والصين تسببت في حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين بشأن ما إذا كان الطرفان يقتربان في الواقع من توقيع اتفاق.
وبحلول الساعة 0807 بتوقيت جرينتش، تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة، لكنه ما زال متجها صوب إنهاء الأسبوع الخامس على التوالي على ارتفاع.
وقادت أسهم شركات التعدين المتضررة من فرض الرسوم الجمركية، وهي من بين القطاعات الأكثر انكشافا على الصراع التجاري وتداعياته على النمو العالمي، الخسائر مع انخفاض مؤشرها 1.3 بالمئة. وحققت القطاعات الدفاعية بما في ذلك الاتصالات والمرافق مكاسب محدودة.
ورحبت أسواق الأسهم العالمية أمس الخميس بأنباء عن أن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على إلغاء الرسوم الجمركية على سلع إحداهما الأخرى في اتفاق المرحلة واحد التجاري.
لكن الآمال فترت، بعد أن ذكرت رويترز أن الخطة تواجه رفضا داخليا في البيت الأبيض.
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