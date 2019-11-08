ترمب يرشح رسميا مسؤولا سابقا في "فورد" لمنصب وزير الطاقة

قالت وزارة الطاقة الأمريكية يوم الخميس إن الرئيس دونالد ترمب رشح رسميا نائب وزير الطاقة دان برويليت وهو نائب سابق لرئيس شركة فورد لصناعة السيارات والمسؤول عن تنظيم الطاقة في ولاية لويزيانا، لرئاسة الوزارة.

وفي حال تأكيد مجلس الشيوخ لهذا التعيين، فسوف يحل برويليت محل ريك بيري الذي قال الشهر الماضي إنه سوف يستقيل بحلول نهاية هذا العام. ومن المتوقع أن يواصل الدفع بسياسة ترامب الخاصة بزيادة إنتاج النفط والغاز والفحم إلى أقصى حد مع خفض اللوائح المتعلقة بمنشآت الطاقة.

وقال برويليت في بيان "إذا تأكد التعيين، سوف أعزز من إرث الوزير بيري في تشجيع استقلال الطاقة والابتكار والأمن للشعب الأمريكي".

وتولى برويليت (57 عاما) مسؤوليات متزايدة في وزارة الطاقة خلال الأشهر الأخيرة فيما لمح بيري إلى أنه سيستقيل. وقام برحلات دولية لصالح الوزارة وحضر عدة اجتماعات لمجلس الوزراء نيابة عن بيري.

وكان برويليت نائبا لرئيس شركة فورد من عام 2004 إلى عام 2006. وبعد ذلك، تولى رئاسة شؤون السياسة العامة للرابطة المتحدة لسيارات الخدمات التي تقدم خدمات التأمين والخدمات المالية للمحاربين القدامى.

وكان برويليت وهو من مواليد لويزيانا، عضوا بمجلس الطاقة والمعادن بالولاية من 2013 الى 2016.