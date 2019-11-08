اختتمت الشركة السعودية للكهرباء، ملتقى المقاولين والموردين لنشاط التوليد، الذي نظمته في الرياض، حيث تم استعراض عدد من أوراق العمل الخاصة بمستجدات الشركة، فيما يتعلق بالخطط والاستراتيجيات والأنظمة والإجراءات، إضافة إلى الأرقام والإحصائيات في هذا الجانب، وذلك بحضور سليمان الحبيشي، نائب رئيس أول لنشاط خدمات الإمداد والعقود، والمهندس خالد الطعيمي، نائب الرئيس التنفيذي لنشاط التوليد، وعدد كبير من شركائها الذين أسهموا خلال الأعوام الماضية في إنجاز المشاريع.
كما ناقش الملتقى، عددا من التجارب الناجحة للموردين والمقاولين، من خلال جلسة بعنوان: "قصص نجاح الشريك المتميز"، واستعرضت تجارب عن التميز في نقل المعرفة عن طريق الشراكات مع الشركات العالمية، والتميز في تجربة الهندسة العكسية لدعم التصنيع المحلي، والتميز في الجودة والسلامة، وغيرها من التجارب.
وفي نهاية الملتقى، كرمت "السعودية للكهرباء"، شركاءها من المقاولين والموردين المتميزين؛ نظير جهودهم في تنفيذ وإنجاز المشاريع والعقود والتوريدات الخاصة بنشاط التوليد في الشركة بالجودة والسلامة المطلوبتين، فيما عبر المكرمون من شركاء الأعمال عن سعادتهم بالتكريم، وأكدوا دور الشركة في تسهيل وتطوير الإجراءات والأنظمة الخاصة بتعزيز الشراكات وتعميق التعاون بين الطرفين، وهو ما أسهم في تحقيق نتائج بارزة، وسرعة تنفيذ التوريدات ومشاريع التشغيل والصيانة الخاصة بتوليد الطاقة الكهربائية.
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- «السعودية للكهرباء» تكرم شركاءها من المقاولين والموردين المتميزين في منظومة التوليد
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