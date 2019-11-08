الصليهم: خصمنا قوي وشرس

أكد عبدالمجيد الصليهم لاعب فريق الشباب لكرة القدم، أن فريقه سيلاقي فريقا قويا وشرسا خلال مشواره في كأس محمد السادس للأندية الأبطال، عندما يلتقي بمضيفه شباب الأردن الأردني في إياب دور الـ16 بعد أن فاز ذهابا 1/ 0، قال "نحمد الله أننا أنهينا مباراة الذهاب بالتقدم بهدف وشباك نظيفة، وهذا أحد العوامل المساعدة لنا بعد توفيق الله لنكسب اللقاء ونحصل على بطاقة التأهل".

وأضاف "سندخل مواجهة اليوم وهدفنا الفوز وضمان التأهل رغم أننا نملك فرصة التعادل أيضا، ولاعبو الشباب مدركون لأهمية المباراة والمسؤولية الملقاة على عاتقهم، وسيقدمون مستوى مضاعفا، وروحا عالية وعزيمة وإصرارا وتركيزا في تطبيق كل ما يطلبه منهم المدرب الأرجنتيني خورخي ألميرون، وسنعود بإذن الله لأرض الوطن ببطاقة التأهل لدور الثمانية".

من جانبه، قال ألميرون "فريقنا في مباراة الرياض كانت لديه فرص محققة لكنه لم يستفد منها لتسجيل أكثر من هدف ونتيجة مباراة الرياض ليست مطمئنة بالنسبة لنا، لذلك سنبذل كل جهدنا للفوز، وفريق شباب الأردن منظم، ولعب مباراة جيدة في الذهاب لكن أنا مدرب متعود على مثل هذه المباريات، وكذلك لاعبو الشباب لهم خبرة كبيرة في مثل هذه الظروف".