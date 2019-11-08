14 نوفمبر .. اختبار طبي لآدم

سيخضع عبدالفتاح آدم، لاعب فريق النصر لكرة القدم، لاختبار طبي أخيرا الخميس المقبل يوم 14 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري قبل انتظامه في التدريبات الجماعية تمهيدا للظهور في المباريات، بعد أن أجرى أمس أشعة الرنين المغناطيسي في العضلة الأمامية "للاطمئنان على إصابة قديمة كان يشتكي منها" التي أثبتت تجاوبه بشكل كبير في العلاج، علما بأنه خضع الأسبوع الماضي إلى حقنة لإزالة السوائل أعلى الركبة وأسفل الفخذ.

ميدانيا، تدرب النصر، أمس استعدادا للقاء عفيف في دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشرفين، حيث حرص المدرب البرتغالي روي فيتوريا، على التحدث مع اللاعبين عن الأخطاء التي صاحبت مباراة الفيصلي 2 / 0، المؤجلة من المرحلة السادسة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، قبل أن يقسمهم إلى مجموعتين الأولى التي شاركت أمام الفيصلي، واكتفت بالاسترجاع ومنه إلى المسبح والجاكوزي، فيما خضعت الثانية لفقرات متنوعة قبل الختام بمناورة قصيرة.

وكان آدم، قد واصل برنامجه التأهيلي واللياقي أمس، حيث سيغيب عن لقاء عفيف، حيث ينتظر أن يستهل مشواره مع فريقه الذي انتقل إليه قادما من التعاون أمام الوحدة في الجولة العاشرة.