المرشود: الأخطاء متكررة .. هل هي استقصاد؟

شدد صالح المرشود، نائب رئيس نادي الرائد، على أن البيان الذي صدر عقب الخسارة من التعاون 0/ 3، في المباراة المؤجلة من المرحلة الرابعة لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ليس تبريرا للهزيمة في "ديربي القصيم"، إنما للتعدي الذي حدث، وقال "الأخطاء التحكيمية لا يمكن تقبلها لأنها متكررة، وفاضحة، وتضررنا منها من الجولة الأولى في الدوري وحتى التعاون، هذا مثبت لدينا، وسبق أن تحدثنا عنه".

وكانت إدارة الرائد قد أصدرت أمس بيانا صحافيا حول الأخطاء التحكيمية في لقاء الديربي.

وقال المرشود "ما حدث تجاوز الحد، ثلاث ركلات جزاء بشهادة جميع المحللين، وأوضحنا تكرار الأخطاء من الحكام وتقنية الفيديو الـVAR لكن دون جدوى، البيان هو رد على ما يحدث".

وأوضح "سبق وتحدث فهد المطوع رئيس النادي عما يتعرض له الرائد، آخره بعد مباراة النصر ضمن الجولة السابعة، وما حدث فيها من أحداث وبقية المباريات التي تسبقها". وكشف بأنهم خصوا الـVAR في انتقاداتهم لتأخر مخرج المباراة عن عرض اللقطات المؤثرة للحكم، ويتأخر المخرج في إعادة أكثر من ثلاث او أربع دقائق ما يصعب اتخاذ قرار في اللحظة نفسها، ومن المفترض استعراض جميع الكاميرات في الملعب لتظهر حقيقة الخطأ"، متسائلا "هل هو استقصاد أم سوء تصرف من مخرج المباراة أو العاملين على التقنية"، معترفا بأن "أخطاء التحكيم لا تلغي أننا لم نوفق في اقتناص الفرص المحققة، وأيضا هناك أخطاء فنية وفردية، وسيطرنا ولم ينقصنا سوى التهديف".