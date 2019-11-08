الهلال وأوراوا .. تغييرات في 721 يوما

بعد مضي 721 يوما على المواجهة بين فريق الهلال لكرة القدم، ونظيره أوراوا الياباني 1/1 في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا نسخة عام 2017، حدث كثير من التغييرات على الأزرق، قبل صدام الذهاب غدا في نهائي 2019، خاصة على مستوى اللاعبين ما أسهم في تبدل جلد أصحاب الأرض بشكل كبير.

ويقف البرازيلي كارلوس إدواردو، والسوري عمر خربين، على رأس قائمة الغائبين عن لقاء أوراوا، على الرغم من وجودهما في الهلال، غير أنهما غير مقيدين في قائمة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو.

وينضم إلى لائحة من رحلوا كل من: أسامة هوساوي، ياسر القحطاني، مختار فلاتة، عبدالملك الخيبري، عبدالله الزوري، والأوروجوياني نيكولاس ميليسي.

وستكون أبرز الأسماء الجديدة تضم كلا من: الفرنسي جوميز، الإيطالي جوفينكو، الكوري جانج هيون سو، البيروفي آندريه كاريلو، صالح الشهري، هتان باهبري، وليد كردي.

ولم يتبق من قائمة 2017 سوى، الحارسين عبدالله المعيوف ومحمد الواكد، إلى جانب القائد محمد الشلهوب، محمد جحفلي، محمد البريك، عبدالله عطيف، نواف العابد، محمد كنو، ياسر الشهراني، سلمان الفرج، وسالم الدوسري.

وسيحل لوشيسكو، بدلا عن الأرجنتيني رامون دياز، فيما يحمل الصافرة الدولي العراقي علي صباح، علما بأن اللقاء السابق أداره الأردني أدهم مخادمة، في حين سيحل فهد بن نافل رئيسا للنادي، بعد أن كان برئاسة الأمير نواف بن سعد، فيما يتولى سعود كريري، إدارة الكرة بدلا عن فهد المفرج.

وسيكون ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب"، بطاقة استيعابية تصل إلى 25 ألفا، عوضا عن ملعب الملك فهد الدولي "درة الملاعب"، الذي بإمكانه استقبال أكثر من نصف العدد المنتظر بعد أن حوى 59136 متفرجا في ذهاب معركة 2017.