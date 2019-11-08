الشباب .. تأكيد العبور

سيبحث فريق الشباب لكرة القدم عن التأهل إلى دور الثمانية من كأس محمد السادس للأندية الأبطال، عندما يحل ضيفا على نظيره شباب الأردن في إياب دور الـ16 على ستاد الملك عبدالله الثاني في العاصمة عمان، حيث يدخل اللقاء بفرصتين الفوز أو التعادل بعد أن كسب الذهاب بهدف مدافعه حسن معاذ.

ويعاني الشباب نقصا في عناصره بسبب الإصابات وهم: عبدالله الشامخ، حسن معاذ، محمد السهلاوي، ومحمد عطية إضافة لإيقاف عبدالله الحمدان لتراكم البطاقات، حيث من المنتظر أن يزج الأرجنتيني خورخي ألميرون بمواطنه كريستيان خوانكا في خط المقدمة لتعويض غياب الحمدان والسهلاوي، بينما سيوجد في حراسة المرمى عبدالله العويشير.

في المقابل، يفتقد شباب الأردن الثنائي خالد عصام، ومحمد الرازم لتراكم البطاقات، فيما استعاد خدمات لاعبه ورد البري الغائب عن لقاء الذهاب بسبب الإصابة.

وعلى ملعب كربلاء، يلتقي القوة الجوية بمولودية الجزائر في ذهاب الدور الـ16.