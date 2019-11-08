الروضان: هزمونا بـ «الهدف المبكر»

عد زهير الروضان مدير الكرة في نادي الحزم، الهدف المبكر الذي سجله الدرع في فريقه 2 /3، في مرحلة الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين، سببا في خسارة التأهل إلى الدور التالي، وقال "الهدف كان بمثابة الحافز القوي للمنافس، وكنا نتمنى أن نواصل المشوار لكننا سنصب تركيزنا الآن على دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، واللقاء المقبل أمام الرائد، في الجولة العاشرة".

وأضاف "الآن نحن في فترة توقف دولية، واللاعبون سيحظون بإجازة قصيرة ثم يعودون بعدها إلى تدريبات مكثفة صباحا ومساء على مدى ثلاثة أيام في الأسبوع تحضيرا للقاء الرائد، والمدرب الروماني دانيال إيسايلا، سيعمل على تصحيح الأخطاء، ورفع المعدل اللياقي، وتطبيق بعض الجمل الفنية، وسنبحث عن لعب مباراة ودية واحدة على الأقل استعدادا لعودة للدوري".