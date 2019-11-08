أنمار: «الشتوية» ستسر الغاضبين

أكد أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد، أن اللاعبين وعدوه بتحسين المستوى والنتائج، وقال "تعاهدنا على ذلك بعد الفترة الماضية الصعبة، وإعادة وضع الفريق على الطريق الصحيح، ونجحنا في تخطي الوصل والتأهل لربع نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال".

ويلتقي الاتحاد اليوم ضيفه الرياض ضمن الدور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث قال الحائلي "اليوم مرحلة جديدة وبطولة جديدة وهي الأغلى بين كل البطولات وابتداء من لقاء اليوم أمام الرياض سنتخطى المواجهة ونصل للأدوار المتقدمة من البطولة".

وختم "أعلم مدى غضب مشجعي العميد من نتائجنا في الدوري، وجمهورنا دائما يقف معنا، وسيرون ما يسرهم في الفترة الشتوية المقبلة".

فنيا، أنهى الاتحاد استعداداته للرياض حيث ركز المدرب الهولندي تين كات على مران خفيف حيث يعد المران الثاني له بعد التعاقد مع الاتحاد وستكون مباراة الرياض فرصة للوقوف على إمكانات لاعبيه.