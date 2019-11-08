الاتفاق .. التقدم بـ 6

حجز فريق الاتفاق لكرة القدم مقعده في مرحلة الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه على التقدم 6/ 0، تناوب على إحرازها السلوفاكي فيليب كيش (13 و26)، التونسي أسامة الحدادي (54)، محمد الكويكبي (60)، سيدريك يامبيري لاعب إفريقيا الوسطى (74)، وهزاع الهزاع (80).

وتأهل الشعلة بعد فوزه على الصقور بهدف الإيفواري مامادو نانجا (69)، كما تأهل الطائي على حساب الوشم 2/ 1 حيث سجل البرازيلي لويز إدواردو (41)، وعمر السحيمي (116) هدفي الطائي، وللوشم إبراهيم السحاري (12)، ضمك على الحجاز بهدف البرازيلي زيزينهو (73)، ونجران على الخلود 3/ 0، سجلها البرازيلي كارلوس كوبيتي عن طرق ركلة جزاء (10)، قبل أن يضيف مواطنه باتريك فييرا الهدف الثاني (36)، وأحمد سهيل (91).