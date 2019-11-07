الذهب يعمق خسائره 2 % ويفقد بعض جاذبيته مع ارتفاع شهية المخاطرة

عمق الذهب خسائره أمس بنحو 2 في المائة، ليفقد بعضا من جاذبيته كملاذ آمن بعدما ذكرت الصين أنها اتفقت مع الولايات المتحدة في الأسبوعين الأخيرين على إلغاء مرحلي لرسوم جمركية إضافية تبادل البلدان فرضها خلال حربهما التجارية المستمرة منذ أشهر.

وبحسب "رويترز"، هبط سعر الذهب للبيع الفوري بنحو 2 في المائة عند 1461.31 دولار للأوقية (الأونصة) فيما نزلت العقود الأمريكية الآجلة 0.3 في المائة إلى 1488.3 دولار للأوقية.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة للبيع الفوري 3 في المائة إلى 17.06 دولار للأوقية، فيما صعد البلاتين 0.3 في المائة إلى 931.51 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 0.5 في المائة إلى 1800.87 دولار للأوقية.

من جهة أخرى، تراجع الدولار أمس مقابل الين في الوقت الذي تسببت فيه الضبابية، التي تكتنف التجارة في رفع الين الياباني، الذي يعد ملاذا آمنا مقابل اليورو والدولار الأسترالي.

وتراجع الدولار 0.24 في المائة أمس إلى 108.73 ين، وفي تعاملات السوق الداخلية، تراجع اليوان إلى 7.0163 للدولار ليواصل انخفاضه من أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر عند 6.9880 للدولار، الذي بلغه الثلاثاء الماضي مع انحسار التفاؤل بشأن التوصل إلى تسوية في الأمد القريب للخلافات التجارية.

وارتفع الين نحو 0.27 في المائة إلى 120.27 لليورو وربح 0.4 في المائة إلى 74.71 مقابل الدولار الأسترالي.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة، عند 97.985 نقطة.

وربحت العملة الصينية 2.9 في المائة منذ أن بلغت مستوى متدنيا قياسيا في تعاملات الأسواق الخارجية في أوائل أيلول (سبتمبر).

وجرى تداول الجنيه الاسترليني عند 1.2848 دولار، بعد أن لامس لفترة وجيزة أدنى مستوى منذ 29 تشرين الأول (أكتوبر)، ومقابل اليورو، جرى تداول الاسترليني عند 86.11 بنس لينحصر ضمن نطاق محدود.