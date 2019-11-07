عمق الذهب خسائره أمس بنحو 2 في المائة، ليفقد بعضا من جاذبيته كملاذ آمن بعدما ذكرت الصين أنها اتفقت مع الولايات المتحدة في الأسبوعين الأخيرين على إلغاء مرحلي لرسوم جمركية إضافية تبادل البلدان فرضها خلال حربهما التجارية المستمرة منذ أشهر.
وبحسب "رويترز"، هبط سعر الذهب للبيع الفوري بنحو 2 في المائة عند 1461.31 دولار للأوقية (الأونصة) فيما نزلت العقود الأمريكية الآجلة 0.3 في المائة إلى 1488.3 دولار للأوقية.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة للبيع الفوري 3 في المائة إلى 17.06 دولار للأوقية، فيما صعد البلاتين 0.3 في المائة إلى 931.51 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 0.5 في المائة إلى 1800.87 دولار للأوقية.
من جهة أخرى، تراجع الدولار أمس مقابل الين في الوقت الذي تسببت فيه الضبابية، التي تكتنف التجارة في رفع الين الياباني، الذي يعد ملاذا آمنا مقابل اليورو والدولار الأسترالي.
وتراجع الدولار 0.24 في المائة أمس إلى 108.73 ين، وفي تعاملات السوق الداخلية، تراجع اليوان إلى 7.0163 للدولار ليواصل انخفاضه من أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر عند 6.9880 للدولار، الذي بلغه الثلاثاء الماضي مع انحسار التفاؤل بشأن التوصل إلى تسوية في الأمد القريب للخلافات التجارية.
وارتفع الين نحو 0.27 في المائة إلى 120.27 لليورو وربح 0.4 في المائة إلى 74.71 مقابل الدولار الأسترالي.
واستقر مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة، عند 97.985 نقطة.
وربحت العملة الصينية 2.9 في المائة منذ أن بلغت مستوى متدنيا قياسيا في تعاملات الأسواق الخارجية في أوائل أيلول (سبتمبر).
وجرى تداول الجنيه الاسترليني عند 1.2848 دولار، بعد أن لامس لفترة وجيزة أدنى مستوى منذ 29 تشرين الأول (أكتوبر)، ومقابل اليورو، جرى تداول الاسترليني عند 86.11 بنس لينحصر ضمن نطاق محدود.
- الذهب يعمق خسائره 2 % ويفقد بعض جاذبيته مع ارتفاع شهية المخاطرة
- "الصخري" الأمريكي يواجه التباطؤ .. الإنفاق على الحفر مرشح للهبوط إلى 102 مليار دولار
- وزير المالية يوقع اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي مع وزير خارجية لاتفيا
- انتعاش الآمال بقرب التوصل إلى اتفاق تجاري بين واشنطن وبكين .. إلغاء تدريجي للرسوم
الطاقة- المعادن
- الذهب يتجاوز 1450 دولارا للمرة الأولى منذ 6 سنوات في ظل آمال خفض الفائدة
- ثاني أكبر شركة ذهب في العالم تدرس صفقة استحواذ بـ 19 مليار دولار
- 15 دقيقة من المشي يوميا ستضخ 100 مليار دولار سنويا في الاقتصاد العالمي
- "الحكير" تبيع كامل حصصها في "المركز التجاري" بـ 223.7 مليون ريال
- الاندماجات تعيد ترتيب قائمة أكبر 10 شركات للذهب في العالم
- فنادق ترفض استضافة أفغاني بسبب طوله الفارع
- الذهب يغير اتجاهه.. كسر مستوى 1400 دولار ويتجه لتكبد أكبر خسائره منذ مارس
- منافسة أمريكية ــ ألمانية محمومة في صناعة السيارات الكهربائية.. والتحدي في خفض التكلفة
- “سوفت بنك” تخسر 6.46 مليار دولار في الربع الثالث
- "العمل": بدء إيقاف الخدمات عن المنشآت التي لا تتوافق أنشطتها التجارية مع الفعلية
أضف تعليق