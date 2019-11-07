وزير المالية يوقع اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي مع وزير خارجية لاتفيا

وقع وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، في مكتبه بالرياض اليوم، ووزير خارجية جمهورية لاتفيا إيدغارس رينكيفيتش، اتفاقية بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية لاتفيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، وعلى رأس المال، ومنع التهرب الضريبي، بحضور محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي.

ودعا وزير المالية المستثمرين من البلدين للدخول في الاستثمارات المشتركة والاستفادة من الميزات الضريبية التي تمنحها الاتفاقية لهم.

حضر مراسم التوقيع مساعد وزير المالية للشؤون المالية الدولية والسياسات المالية عبدالعزيز بن متعب الرشيد مساعد وزير المالية للشؤون المالية الدولية، ومستشار وزير المالية ثامر بن صالح الجارد.