وزير الخارجية يقيم حفل استقبال لرؤساء البعثات والمنظمات الدولية لدى المملكة

أقام الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بديوان الوزارة في الرياض اليوم، حفل استقبال لرؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدة لدى المملكة.

وخلال الحفل، قدم رؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية التهنئة بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية، متمنين التوفيق في أداء مهامه.

من جهته رحب بالحضور معربا عن تقديره للجهود التي يبذلونها في توثيق العلاقات والتعاون المشترك، متمنيا لهم دوام التوفيق في توطيد وتعزيز العلاقات والدفع بها لآفاق أرحب.