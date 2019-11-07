الهيئة العربية للطاقة الذرية ترحب بتوقيع وثيقة اتفاق الرياض

رحبت الهيئة العربية للطاقة الذرية بتوقيع وثيقة اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأعربت في بيان لها عن أملها في أن يكون الاتفاق خطوة نحو تعزيز الاستقرار والأمن والحفاظ على وحدة اليمن ، بحسب ما نشرت"واس".

وأشارت الهيئة بالجهود الخيرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، و الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي عهده نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، وسعيهما وحرصهما على الحفاظ على المصالح العربية والإسلامية.