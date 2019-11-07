انتعاش الآمال بقرب التوصل إلى اتفاق تجاري بين واشنطن وبكين .. إلغاء تدريجي للرسوم

اتفقت الصين والولايات المتحدة أمس على خطة لإلغاء تدريجي للرسوم الجمركية الإضافية، التي تبادل البلدان فرضها على البضائع، فيما يسعى المفاوضون إلى التوصل إلى اتفاق تجاري شامل.

ويخوض البلدان حربا تجارية ضارية منذ أكثر من عام، وفرضتا رسوما جمركية باهظة على سلع بمليارات الدولارات، إلا أن الأمل يتزايد باقترابهما من التوصل إلى اتفاق مصغر في إطار اتفاق أوسع.

وبحسب "الفرنسية"، صرح جاو فينج المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، في مؤتمر صحافي: "خلال الأسبوعين الماضيين، أجرى قادة المفاوضات من الجانبين مناقشات جدية وبناءة حول الحل المناسب للمخاوف الأساسية للطرفين، واتفقنا على إلغاء الرسوم الجمركية الإضافية على مراحل، بالتزامن مع التقدم باتجاه التوصل إلى اتفاق" نهائي.

وفي حال تأكيد الولايات المتحدة لتلك التصريحات، فستكون أحدث مؤشر إيجابي على الجهود التي يبذلها المفاوضون للتوصل إلى اتفاق تجارة أولي، رغم عدم ورود تفاصيل عنه.

وأضاف فينج، أنه إذا توصل الطرفان إلى اتفاق مرحلي، فمن المقرر البدء في إلغاء الرسوم الجمركية "بالمقدار نفسه وفي وقت متزامن.. هذا شرط مهم للتوصل إلى اتفاق".

وتدرس الإدارة العامة للجمارك ووزارة الزراعة والشؤون الريفية في الصين رفع القيود المفروضة على صادرات الولايات المتحدة من منتجات الدواجن إلى الصين.

وأجرى ليو هي، نائب رئيس الوزراء الصيني مكالمة هاتفية مع روبرت لايتهايزر ممثل التجارة الأمريكي، وستيفن منوتشين، وزير الخزانة الجمعة الماضي، وصفها الرجلان بأنها "بناءة".

يأتي ذلك فيما نقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن مصدر مطلع دون الكشف عن هويته، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينج، ربما لا يتمكنان من توقيع اتفاق تجاري جزئي حتى كانون الأول (ديسمبر)، وأنه تم استبعاد مكانين في الولايات المتحدة لعقد اجتماعهما الذي طال انتظاره.

ويحاول الجانبان التفاوض حول اتفاق تجاري محدود ترفع الولايات المتحدة بموجبه بعض الرسوم عن الواردات الصينية في مقابل استئناف الصين شراء السلع الزراعية الأمريكية ومنتجات أخرى.

وكان من المتوقع أن يتخذ الرئيسان خطوة نحو حل ذلك النزاع التجاري قبيل الانتخابات الأمريكية 2020 خلال قمة دولية في تشيلي هذا الشهر، لكن القمة تأجلت بسبب المظاهرات في العاصمة التشيلية سانتياجو.

وذكر مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية أمس أن اجتماعا بين ترمب وشي لتوقيع اتفاق تجارة مرحلي طال انتظاره قد يتأجل حتى كانون الأول (ديسمبر) في ظل استمرار المناقشات بخصوص الشروط والمكان.

وقال المسؤول، الذي اشترط عدم نشر اسمه، إنه ما زال من الممكن عدم إبرام اتفاق "المرحلة واحد" الهادف إلى إنهاء حرب التجارة المدمرة، لكن احتمال إبرام اتفاق يظل الأرجح.

وأضاف أنه اقترحت عشرات الأماكن لعقد الاجتماع، الذي كان من المقرر بداية إجراؤه على هامش قمة منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الملغاة حاليا لزعماء آسيا والمحيط الهادي في تشيلي.

ولندن أحد المواقع المحتملة، حيث يمكن أن يلتقي الزعيمان بعد قمة حلف شمال الأطلسي، التي من المقرر أن يحضرها ترمب في الثالث والرابع من الشهر المقبل، حسبما ذكر المسؤول، مضيفا أنها "قيد البحث لكن شيئا لم يتقرر".

وتشمل الأماكن المقترحة مواقع في أوروبا وآسيا، لكن أوروبا أرجح، مع احتمال اختيار السويد أو سويسرا، ويبدو أن ولاية إيوا، التي اقترحها ترمب، قد أصبحت مستبعدة، بحسب المسؤول الأمريكي.

وستجري مناقشة أحدث مساعي الصين للتراجع عن مزيد من الرسوم الجمركية الأمريكية، لكن من غير المتوقع أن يخرج ذلك قطار الاتفاق المرحلي عن مساره.

ويؤكد المسؤول أنه من المعتقد أن الصين ترى في اتفاق سريع أفضل فرصة لديها للحصول على شروط مواتية، في ضوء الضغوط التي يواجهها ترمب من تحقيقات عزله التي ينظرها الكونجرس في الوقت، الذي يسعى لإعادة انتخابه في 2020.