اقتصاد منطقة اليورو يواجه "فترة طويلة" من تراجع النمو

خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها أمس للنمو في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، التي تضم 19 دولة إلى 1.1 في المائة لعام 2019 وإلى 1.2 في المائة في 2020، محذرة من أن الاقتصاد الأوروبي يواجه "فترة مطولة من مزيد من النمو المتراجع".

وبحسب "الألمانية"، خفضت المفوضية توقعاتها بـ0.1 في المائة لهذا العام و0.2 في المائة خلال 2020، مشيرة إلى أن التخفيض جرى لأسباب على رأسها التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى جانب "المستويات المرتفعة من حالة الغموض السياسي".

وأشار فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس المفوضية في بيان، إلى أن الاقتصاد الأوروبي لا يزال يبدي مرونة حتى الآن، إلا أنه حذر من مزيد من الصعوبات في المستقبل في ظل النزاعات التجارية العالمية وتزايد التوترات الجيوسياسية وضعف قطاع التصنيع، إلى جانب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وحث الدول الأعضاء، التي لديها مستويات ديون مرتفعة، مثل إيطاليا، إلى العمل على تقليل نفقاتها، بينما أضاف في الوقت نفسه أنه "يتعين على الدول، التي لديها مساحة مالية للمناورة أن تستخدمها الآن"، في إشارة ربما إلى ألمانيا.

ويأتي نشر هذه البيانات في ظل حركة تغيير تشهدها قيادة مؤسسات الاتحاد الأوروبي، حيث من المقرر أن تتولى الألمانية أورزولا فون دين لاين في غضون أسابيع رئاسة المفوضية خلفا لرئيسها الحالي كلود يونكر، كما يأتي نشر البيانات بعد أيام قليلة من تولي الفرنسية كريستين لاجارد رئاسة البنك المركزي الأوروبي.

ومن المتوقع أن يبحث وزراء مالية دول اليورو أحدث التوقعات الاقتصادية لدول المجموعة، خلال اجتماعهم الشهري، ومن المسائل المطروحة على جدول الأعمال الجهود المتعثرة لإنشاء نظام تأمين ودائع أوروبية مثير للجدل.

وأحيا أولاف شولتس، وزير المالية الألماني الآمال بشأن هذا النظام، عندما أشار إلى أن برلين ربما تتخلى عن معارضتها المستمرة منذ فترة طويلة له.

وتعمل المفوضية على تقييم خطط موازنات الدول الأعضاء لعام 2020، للتحقق من امتثالها لقواعد العجز والديون في الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر أن تصدر تقييمها بهذا الشأن في وقت لاحق من هذا الشهر، وينصب الجزء الأكبر من التركيز في هذا الأمر على إيطاليا.

وكان صندوق النقد الدولي قد ذكر في تقرير أول أمس أن اقتصاد منطقة اليورو يتجه صوب التباطؤ بأكثر من المتوقع، مع امتداد أزمة قطاع الصناعات التحويلية إلى قطاع الخدمات الأوسع نطاقا وسط استمرار توترات التجارة العالمية.

وأضاف الصندوق أن اقتصاد منطقة اليورو سينمو 1.2 في المائة هذا العام، ليعدل بالخفض تقديرات سابقة له من نيسان (أبريل) بنمو قدره 1.3 في المائة، وهذا تباطؤ كبير، مقارنة بالنمو، الذي تحقق العام الماضي وبلغ 1.9 في المائة.

وتابع الصندوق أن اقتصاد المنطقة سينمو 1.4 في المائة في 2020 و2021، مخفضا تقديرات سابقة بنمو قدره 1.5 في المائة لكل من العامين.

وعزا الصندوق التباطؤ في معظمه إلى النمو الضعيف في ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، والركود في إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في المنطقة، ليعدل بالخفض تقديراته لكلتا الدولتين.