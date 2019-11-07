اتفاق مبدئي على إدراج الثقافة والفنون في المناهج التعليمية

عقد الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، أمس اجتماعا مع الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وذلك في مقر وزارة الثقافة في الدرعية.

وجرى خلال الاجتماع، بحث أوجه التعاون بين وزارتي الثقافة والتعليم لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ذات الصلة، حيث تم الاتفاق المبدئي على التعاون بين الوزارتين في إدراج الثقافة والفنون في مناهج التعليم العام والأهلي، إضافة إلى نقل صلاحية إعطاء التصاريح والرخص للأنشطة والمسارات الثقافية والفنية إلى وزارة الثقافة، وأن يكون لوزارة الثقافة التصريح للمعاهد والجامعات والكليات والمدارس الأهلية للبرامج والأنشطة والمسارات التعليمية المستحدثة في الثقافة والفنون.

وتم الاتفاق المبدئي على دراسة نقل إنشاء وإصدار التصاريح للمعاهد والكليات والمدارس الأهلية المتخصصة في مجالات الثقافة والفنون إلى وزارة الثقافة، كما تم الاتفاق المبدئي بين الوزارتين على تفعيل واستخدام وتشغيل مرافق وزارة التعليم كالمسارح المدرسية والجامعية.