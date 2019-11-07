آبل تطرح سندات خضراء في أوروبا بقيمة ملياري يورو

قال مصدر مطلع اليوم الخميس إن شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل، تعتزم الانضمام إلى سوق السندات الخضراء صديقة البيئة في أوروبا، بطرح كمية سندات خضراء تطرحها شركة في المنطقة.

وبحسب المصدر فإن الشركة الموجود مقرها في مدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، تعتزم طرح سندات خضراء بقيمة ملياري يورو (2.2 مليار دولار) في فئتين: الأولى مدتها ست سنوات، والثانية 12 سنة.

وتعتزم الشركة استخدام حصيلة الطرح لتقليل الانبعاثات الكربونية الناجمة عن أنشطتها، واستخدام خامات أقل تلويثا للبيئة في منتجاتها وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى نمو سوق السندات الخضراء، مع اتجاه الشركات والحكومات إلى جمع الأموال لخفض استخدام الوقود الكربوني، وتبني مبادئ اتفاقية باريس لمواجهة التغير المناخي.

وقد تجاوزت مبيعات السندات الخضراء في العالم خلال العام الحالي الرقم المسجل في العام الماضي وكان 135 مليار دولار، في حين رفعت مؤسسة موديز إنفستورز سيرفس للتصنيف الائتماني والاستشارات المالية توقعاتها بشأن إصدار هذه السندات.

يبلغ سعر العائد على سندات آبل الخضراء ذات الست سنوات 15 نقطة أساس فوق متوسط أسعار العائد المقترحة من جانب المكتتبين في الطرح في حين سيكون العائد على السندات ذات 12 سنة 30 نقطة أساس فوق متوسط أسعار العائد المقترحة.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء فإن طرح آبل هو واحد من أكبر طروحات السندات الخضراء للشركات في السوق الأوروبية.

وكانت شركة إينجي الفرنسية للطاقة قد طرحت سندات خضراء بقيمة 2.5 مليار يورو على شريحتين في مايو .2014

كانت آبل قد باعت بالفعل سندات خضراء بقيمة 2.5 مليار دولار في السوق الأمريكية، وأكدت التزامها بتحسين التأثيرات البيئية لأنشطتها. وكانت الشركة قد توصلت في العام الماضي إلى اتفاق لتشغيل جميع مواقعها بمصادر الطاقة النظيفة.