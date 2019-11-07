ارتفاع الأرباح الفصلية لـ"سيمنس" 20% إلى 2.6 مليار يورو

حذرت شركة سيمنس الألمانية الهندسية اليوم من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وذلك على الرغم من تحقيق أرباح فصلية أفضل من المتوقع .

وقالت الشركة التي تتخذ من ميونيخ مقرلها إن الأرباح التشغيلية ارتفعت بنسبة 20% خلال ثلاثة أشهر حتى نهاية سبتمبر الماضي، وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتبلغ 2.6 مليار يورو .

وقال الرئيس التنفيذي للشركة جوي كايسر في بيان له " وتيرة تباطؤ الاقتصاد العالمي تسارعت بصورة واضحة خلال العام المالي 2019".

وجاء في بيان للشركة " نتوقع استمرار تباطؤ نمو الاقتصاد الكلي العالمي خلال عام 2020، في ظل مخاطر متعلقة بصورة خاصة بالغموض الجيو سياسي والجغرافي الاقتصادي ".

وقد ارتفع صافي أرباح الشركة إلى 1.3 مليار يورو خلال الربع الرابع، مقارنة بـ 559 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي.