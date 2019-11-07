إضراب طاقم الضيافة الجوية في طيران "لوفتهانزا" الألماني يلغي 1300 رحلة جوية

بدأت أطقم الضيافة الجوية بشركة لوفتهانزا الألمانية للطيران صباح اليوم إضرابا يستمر ليومين وسط توقعات بتأثر 1300 رحلة جوية و 180 ألف مسافر بتلك الخطوة. وسيتم إلغاء 700 من بين 3 آلاف رحلة مقررة اليوم الخميس إلى جانب 600 رحلة غدا . وخسرت لوفتهانزا محاولة قضائية لوقف الإضراب بمحكمة في فرانكفورت يوم الأربعاء كما أخفقت في الطعن على قرار المحكمة في وقت لاحق من ذلك اليوم.

ويهدف الإضراب الذي تنظمته نقابة المضيفين الجويين إلى تأمين المطالب المتعلقة برفع المصروفات والعلاوات لحوالي 21 ألفا من موظفي أطقم الضيافة الجوية في لوفتهانزا بالإضافة إلى توفير فرص عمل منتظمة للعمال الموسميين. وكان هناك إضراب لنقابة المضيفين الجويين في أربع شركات فرعية تابعة لشركة الطيران الألمانية العملاقة "لوفتهانزا"، وهي "يورو وينجز" و"جيرمان وينجز" و "لوفتهانزا سيتي لاين" و "صن إكسبريس" قبل أسبوعين تقريبا.