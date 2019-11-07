انخفاض حركة السفر عبر مطار دبي 2.4% في الربع الثالث

أعلن مطار دبي الدولي، أكثر المطارات ازدحاما بالمسافرين الدوليين في العالم، اليوم الخميس انخفاض عدد المسافرين عبره 2.4 % في الربع الثالث.

وقال المطار، الذي تعمل منه شركتا طيران الإمارات وفلاي دبي، إنه استقبل 64.5 مليون مسافر، بما يقل 4.5 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وألقت شركة مطارات دبي باللوم في الانخفاض المسجل منذ بداية العام حتى الآن على إغلاق استمر 45 يوما لمدرج في الفترة بين مايو أيار وأبريل نيسان، ووقف تشغيل الطائرة بوينج 737 ماكس في أنحاء العالم منذ مارس .

وأعلنت طيران الإمارات وفلاي دبي عن انخفاض أعداد الركاب منذ بداية العام الجاري.

وانخفض حجم مناولة البضائع 5.9 % في الربع الثالث إلى 636 ألفا و575 طنا، بينما تراجع الحجم منذ بداية العام 4.1 بالمئة إلى 1.9 مليون طن.