الجبير يبحث مع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مستجدات القضايا الإقليمية والدولية

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في العاصمة واشنطن خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، كلا على حدة، عدداً من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي وهم عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور تود يونغ والسيناتور عن ولاية أوكلاهوما جيم إنهوف، والسيناتور كريس ميرفي والسيناتور جيمس ريتش والسيناتور جيمس مانشن.

وبحسب "واس" تم خلال اللقاءات استعراض العلاقات الثنائية، ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.