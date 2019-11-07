المفوضية الأوروبية تخفض توقعاتها للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو

خفضت المفوضية الأوروبية اليوم توقعاتها للنمو في منطقة العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1 % لعام 2019 وإلى 1.2 % في 2020، محذرة من أن الاقتصاد الأوروبي يواجه "فترة مطولة من المزيد من النمو المتراجع".

وأوضحت المفوضية أنها خفضت توقعاتها بـ 0.1 % لهذا العام و 0.2 % في 2020 ، مشيرة إلى أن التخفيض جرى لأسباب على رأسها التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى جانب "المستويات المرتفعة من حالة الغموض السياسي".

وأشار نائب رئيس المفوضية فالديس دومبروفسكيس إلى أن الاقتصاد الأوروبي لا يزال يبدي مرونة حتى الآن، إلا أنه حذر من المزيد من الصعوبات في المستقبل في ظل النزاعات التجارية العالمية وتزايد التوترات الجيوسياسية وضعف قطاع التصنيع، إلى جانب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وحث الدول الأعضاء التي لديها مستويات ديون مرتفعة، مثل إيطاليا، إلى العمل على تقليل نفقاتها، وأضاف في الوقت نفسه أنه "يتعين على الدول التي لديها مساحة مالية للمناورة أن تستخدمها الآن"، في إشارة ربما إلى ألمانيا.