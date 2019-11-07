"الشورى" يناقش الأسبوع القادم ضريبة القيمة المضافة و"الانتقائية" ونظام الاعتداء على المال العام

يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الأولى من السنة الرابعة للدورة السابعة التي يعقدها الاثنين القادم على عدد من توصيات اللجنة الصحية بشأن مشروع نظام تقديم الخدمات الاسعافية.

وبحسب "واس" يناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1439/ 1440هـ ، وتقرير لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار بشأن التقرير السنوي لدارة الملك عبد العزيز للعام المالي 1439/ 1440 هـ .

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة تقرير اللجنة المالية في شان تعديل الفقرة أ من المادة 66 من نظام ضريبة القيمة المضافة، والمادة 27 من نظام الضريبة الانتقائية، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن تعديل المادة العاشرة من مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام.

وخلال الجلسة العادية الثانية من السنة الرابعة للدورة السابعة التي تعقد الثلاثاء القادم يناقش المجلس التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة للعام المالي 1439/ 1440 هـ، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1439/ 1440هـ .

ويصوت المجلس خلال الجلسة على عدد من توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الآراء وآرائهم في مشروع اللائحة التنظيمية لشؤون التدريس والمدرسين في الحرمين الشريفين.

كما يستمع المجلس في ذات الجلسة إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن مشروع نظام المياه، ويصوت على توصيات اللجنة بشأن الموضوع.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن تعديل المادة 25 من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) بتاريخ 10 / 7 / 1397 هـ .

وخلال الجلسة العادية الثالثة من السنة الرابعة للدورة السابعة التي يعقدها الأربعاء القادم يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي 1438/ 1439 هـ .

ويناقش المجلس خلال جلسته الثالثة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والاسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لمجلس شؤون الاسرة للعام المالي 1439 / 1440هـ ، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1439 / 1440هــ.

كما يتضمن جدول أعمال المجلس في جلساته الثلاث على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون مع عدد من الدول في عدد من المجالات.