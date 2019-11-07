"وفرة" تخسر 1.8 مليون ريال في الربع الثالث بانخفاض 80 %

أعلنت شركة وفرة للصناعة والتنمية تحقيق صافي خسارة في الربع الثالث بلغ 1.8 مليون ريال بانخفاض 80 % عن الربع المماثل من 2018 والذي حقق صافي خسارة 9.3 مليون ريال.

فيما بلغ صافي الخسارة في الـ 9 أشهر الحالية 981 ألف ريال بانخفاض 88 % عن الفترة المماثلة من العام الماضي الذي كان صافي الخسارة فيها 8.6 مليون ريال.

وبلغت قيمة المبيعات خلال الربع الثالث 21.2 مليون ريال بارتفاع 58 % فيما بلغت مبيعات الـ 9 أشهر الحالية 71.5 مليون ريال بارتفاع 16 %.

وبلغت خسارة السهم في الـ 9 أشهر الحالية 0.05 ريال مقارنة بخسارة 0.43 ريال في نفس الفترة من العام الماضي.