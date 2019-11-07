سلطعون بحري بـ 46 ألف دولار في اليابان

حقق سلطعون بحري (كابوريا) كبير الحجم رقما قياسيا بلغ 5 ملايين ين (46 ألف دولار) اليوم الخميس في أول مزاد لسرطان البحر هذا الموسم في إحدى أسواق السمك غربي اليابان.
وتم صيد سلطعون الثلج البالغ وزنه 1.24 كيلوجرام في بحر اليابان قبالة ساحل مقاطعة توتوري، وهي منطقة معروفة في اليابان بالسلطعون غالي الثمن.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن محلا تجاريا في توتوري اشترى السلطعون ويخطط لبيعه إلى مطعم في منطقة جينزا بالعاصمة اليابانية طوكيو.
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