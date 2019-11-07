"رعاية" تربح 16.6 مليون ريال في الربع الثالث بارتفاع 45 %

أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية تحقيق صافي ربح في الربع الثالث بلغ 16.6 مليون ريال بارتفاع 45.4 % عن الربع المماثل من 2018 والذي حقق صافي ربح 11.4 مليون ريال.

فيما بلغ صافي الربح في الـ 9 أشهر الحالية 60.4 مليون ريال بارتفاع 5.4 % عن الفترة المماثلة من العام الماضي الذي كان صافي الربح فيها 57.3 مليون ريال.

وبلغت قيمة المبيعات خلال الربع الثالث 173.5 مليون ريال بانخفاض 1.6 % فيما بلغت مبيعات الـ 9 أشهر الحالية 522.8 مليون ريال بانخفاض 10.1 %.

وبلغت ربحية السهم في الـ 9 أشهر الحالية 1.35 ريال مقارنة بربحية 1.28 ريال في نفس الفترة من العام الماضي.