ارتفاع أرباح "المستشفى السعودي الألماني" إلى 33 مليون ريال خلال الربع الثالث

ارتفع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة لشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية "المستشفى السعودي الألماني" إلى 33 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل 20 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 65%.

وبلغ الربح التشغيلي 33 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل 21 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنمو 56%.



بينما بلغ اجمالي الربح 120 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل 112 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بزيادة 7%.

وبلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالية 60 مليون ريال، مقابل 142 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بتراجع 58%.

وبلغت ربحية السهم خلال الفترة الحالية 0.65 ريال، مقابل 1.54 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.