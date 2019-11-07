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أخبار الشركات- محلية

ارتفاع أرباح "الأندلس" إلى 15 مليون ريال خلال الربع الثالث

"الاقتصادية" من الرياض

ارتفع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة لشركة الأندلس العقارية إلى 15 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل 13 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 16%.

وبلغ الربح التشغيلي 26 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل 24 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنمو 10%.
 
بينما بلغ اجمالي الربح 42 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل 41 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بزيادة 5.5%.

وبلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالية 50مليون ريال، مقابل 45 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع 10%.

وبلغت ربحية السهم خلال الفترة الحالية 0.71 ريال، مقابل 0.65 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق. 

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