"الحكير" تبيع كامل حصصها في "المركز التجاري" بـ 223.7 مليون ريال

أعلنت شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه عن توقيع اتفاقية بيع كامل حصصها بشركة المركز التجاري المحدودة بمبلغ (223.680.000) ريال إلى شركة المملكة للإستثمار والتطوير احدي الشركات التابعة لشركة المملكة القابضة.

وقد سبق وأقر مجلس إدارة شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه (مساهمة عامة) في إستراتيجيتها الحالية عدم الإستمرار والتخارج من جميع الإستثمارات المختلفة عن نشاطها الرئيسي في مجال التجزئة، من أجل التركيز والتوسع وإضافة ماركات جديدة في هذا المجال سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها بالدول التي تمارس الشركة نشاطها بها.

وقالت الشركة حول الأثر المالي للتغير الحاصل إنه من المعلوم أن القيمة الدفترية لهذه الحصص هي مبلغ وقدرة (94.000.000) ريال.