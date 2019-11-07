برنامج إدارة السلامة العالمي «5 Stars» يمنح المحطة الـ 14 لتوليد الكهرباء في الرياض تقييم ممتاز

حصل مشروع المحطة الـ14 لتوليد الكهرباء في الرياض، التابعة للشركة السعودية للكهرباء، على تقييم ممتاز، في تدقيق برنامج إدارة السلامة العالمي "5 Stars"، ويعد أول مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية يحصد هذا التقييم، خاصة أنه المشروع الأول أيضا الذي تتم إدارته مباشرة من قبل كوادر وطنية في "السعودية للكهرباء" بنظام EPCM، الذين تجاوزت نسبتهم في مؤشر السعودة في المحطة 85 في المائة. يضاف هذا الإنجاز إلى سلسلة إنجازات فريق المحطة، الذي نجح خلال الفترة الماضية في تشغيل أولى وحدات المحطة؛ إضافة إلى قيامهم لأول مرة بإدارة تصاميم وهندسة محطة توليد.