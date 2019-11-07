«العربي الوطني» يحتفي بخريجي برنامج «دبلوم التدقيق الداخلي»

احتفى البنك العربي الوطني في مقره الرئيس في الرياض، بخريجي وخريجات برنامج "دبلوم التدقيق الداخلي"، بحضور الدكتور روبير عيد الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب، وفواز الكسار رئيس إدارة المراجعة الداخلية، وبدر العتيبي رئيس مجموعة الموارد البشرية، والدكتور عمر عطية مدير أكاديمية العربي. وخلال الحفل الذي أقامه البنك بهذه المناسبة، هنأ الرئيس التنفيذي الخريجين والخريجات، وسلمهم شهادات التخرج، كما قدم دروع التكريم للحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى. وقال فواز الكسار رئيس إدارة المراجعة الداخلية في البنك العربي الوطني، "يسعدنا أن نكون السباقين في توفير برنامج تدريبي متكامل هو الأول على مستوى المملكة في مجال المراجعة الداخلية للارتقاء بقدرات الكوادر الوطنية من المراجعين الداخليين، وإكسابهم المعارف والخبرات اللازمة التي تمكنهم من أداء مهامهم بكفاءة بما يتفق مع المعايير الدولية للممارسات المهنية للمراجعة الداخلية". عقد البرنامج الذي امتد لعامين في مقر أكاديمية العربي، وتم تنفيذه من قبل شركة تدريب عالمية باستخدام أساليب تدريب حديثة تتضمن دراسة حالات وتقييمها، وعروضا مرئية، وتمارين فردية وجماعية. وتم في نهاية البرنامج تخريج 26 سعوديا من الجنسين بعد اجتيازهم اختبارات متعددة.

يعد البرنامج بمنزلة تأهيل للحصول على شهادة " المدقق الداخلي المعتمد "، حيث تم تعريف المشاركين بأشهر النماذج وأفضل الممارسات والأطر التنظيمية العالمية المستخدمة في الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والحوكمة، إضافة إلى كيفية إدارة مهام المراجعة الداخلية وأدوات وتقنيات أعمال المراجعة، وأخطار الاحتيال المالي والوظيفي والضوابط الرقابية.