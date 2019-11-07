«الصندوق الصناعي» يشارك ويرعى ملتقى ومعرض «راد» لريادة الأعمال 2019

شارك صندوق التنمية الصناعية السعودي في ملتقى ومعرض “راد” لريادة الأعمال 2019، الذي نظمته غرفة الشرقية ممثلة في مجلسي شباب وشابات الأعمال في مقر معارض شركة الظهران “إكسبو” خلال الفترة من 4 - 6 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري تحت رعاية الأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية.
وتأتي مشاركة الصندوق الصناعي راعيا بلاتينيا للملتقى والمعرض المصاحب له، لتعريف شباب وشابات رواد الأعمال ببرامج التمويل المتخصصة التي يقدمها الصندوق في إطار تحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في المجال الصناعي. وقدم باسم السلطان، مدير قسم علاقات الائتمان في الصندوق الصناعي شرحا وافيا عن برامج التمويل المتخصصة في ورشة عمل تحت عنوان “ريادة الأعمال الصناعية”، ومنها برنامج آفاق الذي يسهم في نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويساعدها على تلبية متطلباتها التمويلية، وذلك تعزيزا لدور الصندوق كممكن مالي لخطط التنمية الطموحة في المملكة، بعد توسيع نطاق دعمه ليشمل عددا من القطاعات الجديدة والواعدة في مجالات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية المدرجة تحت برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
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