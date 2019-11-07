تكريم مصرف الإنماء وإطلاق برنامج «زود» بنسخته الجديدة بشموله للأسر المنتجة

بعد نجاح تطبيق البرنامج الادخاري "زود" وتمكين أكثر من 20 ألف مستفيد من مستفيدي قروض بنك التنمية الاجتماعية، وذلك من خلال فتح حسابات مصرفية وادخارية لهم بشكل آلي من خلال موقع وتطبيق مصرف الإنماء الإلكتروني دون الحاجة لزيارة الفرع أو تقديم أي مستندات، إضافة إلى إدارة مدخراتهم التي تجازوت 62 مليون ريال، كرم بنك التنمية الاجتماعية مصرف الإنماء بصفته الشريك الاستراتيجي خلال حفل إطلاق النسخة الجديدة من برنامج "زود" الادخاري، الذي يتيح للأسر المنتجة الحاصلة على قروض من بنك التنمية الاجتماعية الانضمام إلى البرنامج والاستفادة منه، وذلك تحت رعاية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير العمل رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية وبمشاركة الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.

بهذه المناسبة أكد الأستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء، أن هذا التكريم يمثل أحد صور الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وذلك لتحقيق مستهدفات الوطن من خلال نشر ثقافة الادخار وتعزيز ذلك من خلال منتج "زود" وتشجيع الادخار بشكل عام، وذلك لدعم إحدى ركائز برنامج تطوير القطاع المالي 2020 وهي "تعزيز وتمكين التخطيط المالي"، التي تهدف إلى تحفيز ودعم الطلب المستدام على خطط الادخار وتعزيز التثقيف المالي والدفع باتجاه التوسع في منتجات الادخار، لرفع نسبة المدخرات الحالية التي تقدر بـ 6 في المائة من إجمالي دخل الأسر السعودية إلى 10 في المائة وأكثر.

جدير بالذكر أن فكرة منتج "زود" الادخاري بدأت بإبرام اتفاقية بين كل من مصرف الإنماء وبنك التنمية الاجتماعية في 23 رمضان 1439، الموافق 7 أيار (مايو) 2018، تهدف إلى العمل على زيادة الوعي الادخاري لدى المواطنين المستفيدين من قروض بنك التنمية الاجتماعية، بتشجيعهم على الادخار مقابل عوائد مالية وفق آلية عمل مصرف الإنماء، ومكننة الإجراءات بالكامل من فتح الحساب الجاري والادخاري ومتابعة الحساب آليا، إضافة إلى الحصول على حوافز أخرى مقدمة من بنك التنمية الاجتماعية تتناسب وتزداد مع حجم الادخار والوفورات المالية الشهرية التي يحققها مستفيدو قروض بنك التنمية الاجتماعية في حساباتهم في مصرف الإنماء.