الأسهم الأوروبية تزحف نحو ذروة قياسية .. أعلى مستوى منذ 4 أعوام

ارتقت الأسهم الأوروبية إلى ذروة جديدة لأربع سنوات اليوم الأربعاء مدفوعة بصعود في أسهم الشركات التي تركز على المستهلك مما ساعد في إضعاف أثر تراجعات في السيارات وشركات التعدين، في حين يرقب المستثمرون أحدث تطورات محادثات التجارة الأمريكية والصينية بحسب ما ذكرت "رويترز".

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.2 في المائة ليفصله نحو اثنين في المائة عن استعادة مستواه القياسي المرتفع المسجل في ابريل نيسان 2015.

وحققت الأسهم الأوروبية مكاسب قوية هذا الأسبوع بفضل تفاؤل متنام حيال هدنة في حرب التجارة بين الولايات المتحدة والصين. لكن بعد دقائق من الإغلاق، نقل تقرير لرويترز عن مصادر قولها إن اتفاق المرحلة-1 قد يتأجل حتى ديسمبر.

وقالت سيمونا جامباريني، خبيرة الأسواق لدى كابيتال إيكونوميكس في لندن، "جميع الأخبار الجيدة بخصوص التجارة محسوبة بدرجة كبيرة في الأسعار أيضا، فإذا ثبت خطأ الشائعات ستكون احتمالات عدم التراجع أكبر بكثير في حقيقة الأمر."