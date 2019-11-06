التقى الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة اليوم بالرئيس التنفيذي ومؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي البروفيسور كلاوس شواب خلال زيارته الحالية للمملكة. وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون وسبل تطويره، كما تناول الجانبان افتتاح مركز للتقنية الحديثة في مدينة الرياض، الذي يعد الخامس على مستوى العالم.
وأبدى شواب تقديره للمشاركة الفاعلة للمملكة في المنتدى على مدى عقود عديدة، منوهًا باستعداده لدعم المملكة في فعاليات قمة العشرين المقبلة، والمقرر عقدها في الرياض نوفمبر المقبل. وتناول الجانبان تجاوز المملكة لأثر الاعتداءات على منشآت شركة أرامكو السعودية في بقيق وخريص، وقدرتها على مواجهة مثل هذه التحديات التي تجلت في تمكنها من استعادة الإنتاج وتحقيق التوازن في وقت قصير. وكانت المملكة قد وقعت مذكرة تفاهم مع المنتدى تركز على الـتعاون فـي الشـراكات بـين الـقطاعين العام والخاص وكذلك المبادرات الرئيسـة، بما فـي ذلك الـتي تركز عـلى مسـتقبل الـطاقـة والـصحة والرعاية الصحية والنظم المالية والنقدية وغيرھا من المجالات الأخرى.
- وزير الطاقة يبحث مع الرئيس التنفيذي ومؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي سبل التعاون بين الجانبين
- أسواق العملات تنتقل إلى تبني نهج الترقب .. الدولار يتمسك بمكاسبه وصعود لليوان
- توقعات بتأجيل اتفاق التجارة بين أمريكا والصين إلى ديسمبر
- وزير الطاقة يبحث التعاون في الاقتصاد الدائري للكربون مع وزيرين سنغافوريين
أنت هنا
- الرئيسية
- أخبار اقتصادية
- محلية
- وزير الطاقة يبحث مع الرئيس التنفيذي ومؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي سبل التعاون بين الجانبين
أخبار اقتصادية- محلية
- بنك التنمية الاجتماعية يطلق تمويل جديد بـ 30 ألف ريال للمطلقات والأرامل
- خدمة جديدة لاستقدام العمالة الفلبينية إلكترونيا بأسعار محددة
- "الخدمة المدنية": دوام رمضان 5 ساعات.. وإجازة العيد 25 رمضان
- وزير الخدمة المدنية: الترقية للمستحقين.. ليست بالأقدمية
- "الشورى" يدعو لإبقاء رسوم المرافقين والشركات في 2020 بنفس مستوياتها في 2019
- الملك يوجه بإطلاق إسم "طريق الأمير محمد بن سلمان" على الطريق الرابط بين طريقي الملك خالد والجنادرية
- توجه لتوحيد هوية البقالات والتموينات والأسواق المركزية في المملكة
- "البرنامج الوطني لمكافحة التستر": إلزام جميع منافذ البيع بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني خلال ١٤ شهراً
- «الخدمة المدنية»: نعمل على 3 محاور لتمكين الموظفين الحكوميين
- 24 % من المنشآت الغذائية مهددة بالإغلاق أو الإيقاف
أضف تعليق